Kto korzysta z komunikacji miejskiej? Co drugi Polak dostał mandat za jazdę na gapę Andrzej Kowalski

Kto korzysta z komunikacji miejskiej? Co drugi Polak dostał mandat za jazdę na gapę Przemyslaw Swiderski/Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Krajowy Rejestr Długów przygotował badanie na temat tego, jak Polacy korzystają z komunikacji miejskiej. Można w nim znaleźć dość ciekawe odpowiedzi ankietowanych, a między innymi to, że co drugi respondent chociaż raz w życiu był ukarany mandatem za brak biletu. Oprócz tego z raportu wynika także, że najchętniej z transportu publicznego korzystają ludzie młodzi - w wieku od 15 do 25 lat płatną komunikacją podróżuje około 96 procent badanych.