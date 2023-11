Które miasto w Polsce upadnie jako pierwsze, gdy zaatakuje zombie? Gdańsk pozostanie bezpieczny?

W związku ze zbliżającym się halloween revagroup.io - pracownia marketingowa - postanowiła przeprowadzić "upiorne" badanie. Nie dlatego, że było trudne do zrealizowania, ale dlatego, że sprawdzano, gdzie w Polsce najłatwiej byłoby... przetrwać apokalipsę zombie!

Które miasto w Polsce przetrwa apokalipsę zombie?

Apokalipsa zombie w Polsce! Gdzie się ukryć?

Teraz pewnie jesteście ciekawi, jak wypadły badania? No więc, na pewno dają do myślenia. Tak prezentują się najbezpieczniejsze województwa w Polsce, na wypadek apokalipsy zombie:

Jak się okazuje, smok wawelski wymięka w starciu z zombie, nawet chowając się w swojej jamie. No cóż, to jest zaskakujące, jednak nie tak, jak ranking miast. Tutaj jest pewna niespodzianka! Tak wygląda ranking najbezpieczniejszych miast na wypadek apokalipsy zombie:

A najgorsze to:

Wrocław

Kraków

Łódź

Apokalipsa zombie w Polsce!

Zobacz najbezpieczniejsza miejsca Szymon Starnawski /Polska Press

I co w tym zaskakującego? Otóż to, że województwo pomorskie i mazowieckie są jednymi z najgorszych miejsc na przetrwanie apokalipsy, to Gdańsk i Warszawa znalazły się w pierwszej trójce najbezpieczniejszych miast. Całe badanie możecie zobaczyć tutaj: https://rentola.pl/najlepsze-miasta-w-polsce-na-wypadek-apokalipsy-zombie