Kukiz i Kosiniak-Kamysz w Gdańsku: - Nie dla monopartyjności [zdjęcia]

- Jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które jest w centrum politycznym. Mamy dzięki naszym działaniom prawdziwy wybór bo są dwa ugrupowania po prawej stronie: partia rządząca i Konfederacja, są dwa ugrupowania po lewej stronie: komitet SLD i Platforma Obywatelska i w środku – jak pokazała analiza „Rzeczpospolitej” - jest tylko jedna lista, jest lista Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest tylko Koalicja Polska. Jesteśmy jako to polityczne centrum: umiarkowane, racjonalne, które będzie próbowało szukać tego co łączy, a nie tego co dzieli; budować mosty porozumienia, a nie stawiać mury podziału – zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz , prezes PSL, który przekonywał, że głosowanie na listę współtworzoną przez jego ugrupowanie to głosowanie „nie na mniejsze zło, tylko na większe dobro”.

Pakt na rzecz pacjentów

- Nie będziemy nigdy tacy sami, są różnice między nami, ale możemy połączyć swoje wysiłki na przykład w służbie zdrowia. Jutro we wszystkich okręgach będziemy podpisywać „Pakt na rzecz pacjentów” - pakt na rzecz reformy polskiej służby zdrowia. To jest inicjatywa polityczna ponadpartyjna, która ma wskazać numer 1. do działania dla nowego rządu, czyli poprawa dostępności do służby zdrowia, polepszenie doli pacjenta, ale również stabilizacja roli pielęgniarki, ratownika medycznego, fizjoterapeuty. To jest zadanie dla Koalicji Polskiej. My po to połączyliśmy siły z Pawłem Kukizem, z konserwatystami Marka Biernackiego, z samorządowcami, z przedsiębiorcami, ze środowiskami kresowymi na bazie najstarszej partii politycznej w Polsce, która ciągle się zmienia po to, żeby budować coś nowego – przekonywał lider ludowców, który propozycje programowe aliansu nazwał „proobywatelskimi, prospołecznymi” i twierdził, że są one dla wszystkich, a nie dla wybranych oraz dają szansę na trwałe zmiany. - Nie możemy pozwolić, moi drodzy, na monopartyjność, niezależnie od tego jaka to partia miałaby być i niezależnie jakie środowisko polityczne.