Kulinarna Bitwa Regionów województwa pomorskiego. W Swarożynie zwyciężyła "Kościerska Chata" | WIDEO, ZDJĘCIA

Koło Gospodyń Wiejskich w Solnicy przygotowało kaczy rosół z pulpecikami.

- To bardzo królewskie, ale i tradycyjne danie. Rosół z kaczki z lanymi kluskami, do tego klopsikami z nutką musu z żurawiny. Służy zdrowiu, wszyscy powinni go jeść. O tym już wiedziały nasze babcie - opowiadała nam o daniu Halina Kulik z KGW w Solnicy.