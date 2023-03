Lechia Gdańsk coraz bliżej dna sportowego i wizerunkowego. Kacper Płażyński chce wyjaśnień. "Czy środki są właściwie wykorzystywane?"

Jak się okazało, to był dopiero początek. Teraz głos zabrał Kacper Płażyński. Poseł na Sejm RP także martwi się o losy Lechii. Stąd skierował list z pytaniami do rady nadzorczej. Płażyński pyta m.in. o właściwe wydawanie środków przeznaczanych na klub z budżetu miasta oraz od sponsorów, którymi są spółki Skarbu Państwa. Ponownie poruszony został temat sprzedaży udziałów przez akcjonariusza większościowego, upadku szkolenia młodzieży, konfliktu z kibicami i gdańskim środowiskiem piłkarskim. Poniżej prezentujemy cały list Kacpra Płażyńskiego.

„Lechia to najpopularniejszy i najbardziej utytułowany klub sportowy na Pomorzu, który od wielu lat niezmiennie budzi zainteresowanie i troskę mieszkańców Gdańska i Pomorza. W związku z coraz liczniej napływającymi do mnie wysoce niepokojącymi, informacjami o fatalnej sytuacji organizacyjnej w klubie oraz notowanymi przez Lechię żenującymi wynikami sportowymi, mogącymi skutkować spadkiem z Ekstraklasy, zwracam się do Państwa z prośbą o pilne przekazanie wyjaśnień dotyczących obecnego stanu klubu, a także działań, jakie zamierzacie Państwo podjąć, aby uzdrowić sytuację w wymiarze organizacyjnym, sportowym i społecznym. Przede wszystkim proszę o odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób konkretnie władze spółki zamierzają stworzyć odpowiednie warunki dla szkolenia piłkarskiej młodzieży oraz w jaki sposób zamierzają państwo przywrócić dialog z gdańskim środowiskiem sportowym (na przykład grupą zasłużonych oldbojów Lechii Gdańsk, którzy niedawno wystosowali list otwarty do władz klubu) oraz kibicami, by na powrót przyciągnąć na stadion w Gdańsku liczne rzesze fanów i przywrócić dobry wizerunek Lechii. Ponadto proszę o wyjaśnienie, czy, a jeśli tak - kiedy, władze spółki zamierzają, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, sprzedać udziały w spółce, aby zapobiec dalszej erozji organizacyjnej i sportowej zasłużonego dla naszego miasta i regionu klubu. W tym miejscu pragnę wskazać, że od wielu lat we wsparcie Lechii zaangażowane są publiczne środki, przede wszystkim poprzez przekazywanie pieniędzy z budżetu Miasta Gdańska, a także poprzez sponsoring spółek Skarbu Państwa. Sytuacja, w jakiej znajduje się obecnie klub, każe zadać pytanie, czy środki te wykorzystywane są przez władze i właścicieli klubu w sposób właściwy.”