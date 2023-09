Lider Polski 2050: trzeba zlikwidować fundusz kościelny zastępując go odpisem podatkowym

- Nie wiem, czy koniecznie potrzebny jest kapelan w Krajowej Administracji Skarbowej czy w Lasach Państwowych. (...) Wydaje mi się, że dziś celnicy i leśnicy mają dostatecznie blisko w Polsce do kościoła - ocenił[/cyt].

Kwestia polskiego rolnictwa

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył we wtorek, że Rada Ministrów podjęła decyzję dotyczącą bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

- Polska po 15 września utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża. To embargo będzie dalej obowiązywać. Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś - poinformował szef rządu.

Podkreślił, że "interesy polskich rolników, polskiej wsi, ale i milionów polskich konsumentów będą dla rządu Prawa i Sprawiedliwości zawsze na pierwszym miejscu".

Podczas środowej konferencji prasowej kandydatów Polski 2050 do Sejmu z okręgu gdańskiego i gdyńsko-słupskiego, lider partii Szymon Hołownia został zapytany, czy decyzja rządu zabezpiecza interesy polskich rolników.

- Oczywiście, że nie powinniśmy dopuszczać niektórych produktów rolnych na nasz rynek, ponieważ to zachwieje naszym bezpieczeństwem - powiedział Szymon Hołownia. Jak zaznaczył - jeżeli my będziemy mieli zachwiane bezpieczeństwo, to zachwiane będzie również bezpieczeństwo Ukrainy. To jest w naszym wspólnym interesie.