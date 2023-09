Liga Narodów UEFA kobiet. W Gdyni reprezentacja Polski podejmie Ukrainę 26 września 2023 roku

Grecja, Serbia i Ukraina to rywalki Polek w grupie 3 dywizji B Ligi Narodów UEFA kobiet. Biało-czerwone kampanię w sezonie 2023/2024 rozpoczną 22 września w Atenach spotkaniem z Greczynkami. Cztery dni później, 26 września stawią się na stadionie miejskim w Gdyni, gdzie o godz. 18 podejmą Ukrainki.

Mecz kobiet Polska - Ukraina w Gdyni 26.09.2023

Liga Narodów UEFA kobiet to nowość w piłkarskim kalendarzu. Prowadzone przez selekcjonerkę Ninę Patalon reprezentantki Polski występują w dywizji (lidze) B, gdzie w grupie trafiły na Grecję, Serbię i Ukrainę. Te rozgrywki pozwalają mierzyć się z europejskimi zespołami narodowymi, ale przede wszystkim dodatkową nagrodą jest możliwość uzyskania awansu na mistrzostwa Europy 2025. Zasady są takie, że pierwsza drużyna w grupie uzyska awans do dywizji A, a to z kolei zapewni przynajmniej miejsce w barażach do mistrzostw Europy. Biało-czerwone mają więc motywację, aby dobrze spisać się w nadchodzących spotkaniach. – Cieszymy się, że po kilku miesiącach przerwy wracamy do meczów reprezentacyjnych. Rozpoczynamy kolejny bardzo ważny etap, Ligę Narodów. Naszym celem jest awans do Ligi A, która znacznie przybliży nas do finałów mistrzostw Europy. Trafiliśmy jednak do wyrównanej grupy, w której zapowiada się naprawdę zacięta rywalizacja – mówi Kinga Szemik, bramkarka reprezentacji Polski i francuskiego FC Nantes.

Wśród dwudziestu trzech powołanych zawodniczek brakuje kilku ważnych postaci, bo z kontuzjami zmagają się m.in. Paulina Dudek, Małgorzata Mesjasz czy Weronika Zawistowska. Po dłużej nieobecności do kadry wracają za to Katarzyna Kiedrzynek, bramkarka PSG oraz Ewelina Kamczyk, skrzydłowa Fleury 91. Poza tym na zgrupowaniu pojawi się kilka debiutantek, jak chociażby Magdalena Sobal, dotychczas wyróżniająca się piłkarka reprezentacji do lat 19, na co dzień snajperka Pogoni Dekpolu Tczew, czy Emilia Szymczak, o której głośno w ostatnich tygodniach z powodu transferu oraz debiutu w barwach triumfatora Ligi Mistrzyń, FC Barcelony. Nie zabraknie również nominowanej do Złotej Piłki Ewy Pajor.

Polki mają dobre wspomnienia z Gdyni

Po inauguracji Ligi Narodów UEFA kobiet na stadionie im. Jeorjosa Kamarasa w Atenach (22 września, godz. 19) Polki przeniosą się do Gdyni. Na stadionie miejskim przy ul. Olimpijskiej 26 września o godz. 18 podejmą Ukrainę. To będzie drugi występ podopiecznych trenerki Patalon na tym obiekcie. W kwietniu 2022 roku Polki w Gdyni rozgromiły Armenię 12:0, co było najwyższą wygraną kobiecej kadry w spotkaniu eliminacyjnym.

– Liczymy w Gdyni na dobrą frekwencję! Zawsze lepiej się gra przy pełnych trybunach i wsparciu kibiców. A to miejsce wspominamy wyjątkowo dobrze, bo w kwietniu zeszłego roku pokonaliśmy tutaj aż 12:0 Armenię. Zrobimy wszystko, aby i tym razem dostarczyć kibicom jak najwięcej pozytywnych emocji – zapewnia Kinga Szemik.

Bilety na mecz Polska - Ukraina w Gdyni

Sprzedaż biletów na mecz Polska - Ukraina w Gdyni trwa za pośrednictwem strony bilety.laczynaspilka.pl. Cena biletu normalnego to 15 złotych. Dla osób do 18. roku życia i osób niepełnosprawnych bilety kosztują 5 zł. Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza kluby piłkarskie do zgłaszania się po bezpłatne zaproszenia na to spotkanie w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na sportowo”. Dzięki temu projektowi kluby mogą otrzymać także dofinansowanie kosztów przejazdu na mecz oraz noclegu, a także wygrać udział w eskorcie dziecięcej! Zgłoszeń należy dokonywać poprzez aplikację PPnS.

