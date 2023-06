LOTTO Challenge Gdańsk 2023 w triathlonie. Fantastyczne zmagania "ludzi z żelaza". Kacper Stępniak najlepszy na prestiżowym dystansie

Trzeci raz odbyły się w Gdańsku triathlonowe zawody z cyklu LOTTO Challenge Gdańsk. Zmagania rangi światowej był pełne emocji. Na dystansie najbardziej prestiżowym wśród mężczyzn triumfował Polak Kacper Stępniak, a w rywalizacji kobiet najlepsza okazała się Anne Reischmann z Niemiec, która wyprzedziła Polkę Agnieszkę Jerzyk.

Uczestnicy LOTTO Challenge Gdańsk 2023 w triathlonie rywalizowali w różnych klasach na wodach Zatoki Gdańskiej, na trasie kolarskiej, która biegła chociażby tunelem pod Martwą Wisłą, a kończyli etap bieg na molo w Gdańsku-Brzeźnie.

Oczywiście najbardziej interesująca była niedzielna rywalizacja "ludzi z żelaza" wśród profesjonalistów. I na najbardziej prestiżowym dystansie średnim najlepszy okazał się Kacper Stępniak, który przepłyną trasę 1,9 km, przejechał na rowerze 90 km oraz przebiegł 21,1 km w czasie trzech godzin 44 minut i 25 sekund. Polak triumfował w znakomitym stylu. - W zawodach biorą udział mocni biegacze, więc od początku swoich szans upatrywałem w ucieczce na rowerze. To się udało po pierwszych 15 kilometrach ostrej rywalizacji. Zjechałem do strefy zmian ze sporą przewagą i do końca udało mi się ją utrzymać, chociaż końcówka biegu była nerwowa. W LOTTO Challenge Gdańsk startowałem już trzeci raz, to jedna z moich ulubionych imprez w Polsce. To doświadczenie pomogło mi zwłaszcza na etapie rowerowym, gdzie dzięki znajomości trasy wiedziałem, jak się zachować na zakrętach wokół stadionu. Dwa lata temu byłem siódmy, a rok temu trzeci, więc liczę, że za rok uda mi się utrzymać pierwszą lokatę – powiedział na mecie Stępniak.

Bardzo wyrównaną walkę na dystansie średnim stoczyły panie. Ostatecznie Niemka Anne Reischmann okazała się lepsza od Agnieszki Jerzyk.

- Nie byłam do końca zadowolona ze swojego pływania. Kiedy na rowerze Anne przemknęła obok mnie stwierdziłam, że będę po prostu jechać swoje. W biegu na ostatniej pętli musiałam przyspieszyć, bo widziałam, że Daniela biegnie niesamowicie i się zbliża. Bardzo się cieszę, że znów jestem na podium, szczególnie, że ostatni raz na dystansie średnim wystartowałam w 2019 roku. Później był Covid, ciąża, dwa złamania, ale wracam i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa – przyznała Jerzyk.

Emocji nie brakowało podczas zmagań w sprincie, w których triumfowali Jarosław „Delgado” Jankiewicz i Agnieszka Gadomska. Na tym dystansie pojawili się także ambasadorowie zawodów, czyli para aktorska Tamara Arciuch (pływanie) oraz Bartłomiej Kasprzykowski. Z kolei na dystansie olimpijskim klasę pokazała Monika Jadczak.

– Na trasie pływackiej czułam, że chip mi się zsuwa z nogi, więc wzięłam go po prostu pod piankę. Potem założyłam go spokojnie na nogę i kontynuowałam etap rowerowy. Trasa kolarska jest bardzo fajna, szczególnie tunel, gdzie jest ciemno, klimatycznie, zero wiatru i można „depnąć”. Faktycznie szybko się tam jechało, aż mi przerzutek zabrakło. Najtrudniejszy był dla mnie etap biegowy – bardzo się zmęczyłam, było trochę duszno i próbowałam już tylko dobiec do mety – powiedziała Jadczak.

LOTTO Challenge Gdańsk to nie tylko walka profesjonalnych triathlonistów, ale również dobra zabawa i sposób na aktywne spędzenie czasu. Weekendowe zmagania były poprzedzone piątkowymi zawodami Trefl Aquathlon, w których wzięła udział młodzież i dzieci od 7 do 17 roku życia. Uczestnicy zmierzyli się w rywalizacji pływackiej i biegowej na dystansach dostosowanych do wieku i możliwości. Odbył się także charytatywny bieg rekreacyjny Challenge Women by Brooks. Zwyciężyła Aleksandra Leszczyńska z Olsztyna w czasie 20 min. 14 sek.

CZYTAJ TAKŻE: Takie kontrowersyjne i pamiętne oprawy przygotowali kibice. Budzą skrajne emocje Wyniki LOTTO Challenge Gdańsk 2023 Dystans średni (mężczyźni): 1. Kacper Stępniak (Polska) 03:44:25, 2. Ognjen Stojanović (Serbia) 03:45:11, 3. Marcel Bolbat (Niemcy) 03:45:18

Dystans średni (kobiety): 1. Anne Reischmann (Niemcy) 04:12:58, 2. Agnieszka Jerzyk (Polska) 04:14:32, 3. Daniela Kleiser (Niemcy) 04:14:51

Dystans średni (sztafety): Ekipa Biankowskiego (Piotr Biankowski, Bartosz Machnio, Konrad Wyganowski) 04:33:39, 2. 3city GIRLS Team (Aleksandra Kabelis, Agata Świątek, Jagoda Kubiak) 04:55:53, 3. GSS Family Sport Team (Ewa Gallica, Tomasz Stępień, Jakub Sender) 04:54:41

Sprint (mężczyźni): 1. Jarosław Delgado Jankiewicz (Polska) 01:02:50, 2. Michał Czapiński (Polska) 01:04:52, 3. Mattes Kuntermann (Niemcy) 01:05:44

Sprint (kobiety): 1. Agnieszka Gadomska (Polska) 01:08:55, 2. Angelika Kowalska (Polska) 01:11:57, 3. Karolina Szalast (Polska) 01:13:11

Olympic (mężczyźni): 1. Krzysztof Kuczyński (Polska) 02:03:23, 2. Rafał Wąsowski (Polska) 02:04:35, 3. Mateusz Filipiak (Polska) 02:06:00

Olympic (kobiety): 1. Monika Jadczak (Polska) 02:27:28, 2. Ewa Dębiec (Polska) 02:33:28, 3. Marta Strzelczyk (Polska) 02:34:57

Sprint (sztafety): 1. Rumia Sportowo Naturalna (Piotr Biankowski, Michał Pasieczny, Grzegorz Grinholc) 01:13:00, 2. Tri Wiatrak Team (Agnieszka Skolimowska, Arkadiusz Witczak, Krzysztof Wiatrowski) 01:13:08, 3. Conoship International Poland (Karol Pomierski, Agnieszka Kościowska, Jakub Klajn) 01:15:10

Olympic (sztafety): 1. Bright (Łukasz Rzesztow, Daniel Makurat, Bartosz Szafran) 02:18:53, 2. Bright Inventions Team I (Wojciech Baczyński, Piotr Rutka, Maciej Sawicki) 02:25:54, 3. BJORD (Daniel Bojanowski, Michał Stefański, Aleksandra Stefańska) 02:29:21

Michał Motylewski z Rypina mistrzem świata w kickboxingu