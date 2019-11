Magdalena Adamowicz spotka się z matką Stefana W.[AKTUALIZACJA]

AKTUALIZACJA, 29.11.2019

Magdalena Adamowicz w rozmowie z Wirtualną Polską zapewniła, że chce się spotkać z matką Stefana W.

- Mówiłam to już wielokrotnie: bardzo mi żal matki osoby, która zabiła mojego męża. Ona też kogoś straciła - swojego syna. Do końca będzie żyła z ciężarem, że jej dziecko zabiło człowieka. Wierzę, że jako matka zrobiła wszystko co było w jej mocy, żeby jej syn był dobrym człowiekiem. Wierzę, że dla niej to tragedia – mówi WP.PL Magdalena Adamowicz.

Przyznała, że porozmawia z matką Stefana W.. - Spotkam się z nią, gdy będę na to gotowa. Jednak na pewno nie przed urną z prochami Pawła, nie w Bazylice. To będzie spotkanie w cztery oczy, bez kamer i mikrofonów. To mój bezwzględny warunek – powiedziała Magdalena Adamowicz.

WCZEŚNIEJ PISALIŚMY...

W pierwszym wywiadzie telewizyjnym po zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza opublikowanym przez TVN24 matka Stefana W. broni syna przed oskarżeniem o zamach z nienawiści do konkretnego polityka. Mówi też o tym, że informowała policję o tym, że jej syn chce dokonać "czegoś spektakularnego".