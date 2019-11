Małgorzata Kidawa-Błońska w Gdańsku: Walczę i wierzę, że wygram [zdjęcia]

- Państwo skapitulowało. Osoba, która jest oskarżona o wiele rzeczy pełni ważne funkcje w państwie, z drugiej strony sędziowie, którzy stoją na straży prawa, są traktowani jako osoby podejrzane – mówiła Małgorzata Kidawa – Błońska. - Role zostały odwrócone. Ludzie o złych cechach stają się bohaterami, a ludzie, którzy szanują prawo stają się złoczyńcami. Dzieje się to wszystko dlatego, bo nie mamy strażnika konstytucji. Gdyby prezydent dbał o to, by wartości i prawo w naszym kraju były przestrzegane, nie bylibyśmy w tak trudnym momencie. Następuje upadek państwa. Tylko zmiana w podejściu do prawa i konstytucji oraz wartości pozwoli nam odnowić Polskę.