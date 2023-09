Małżeństwo Płażyńskich w drodze do parlamentu. Sejm i Senat przystankiem przed dłuższym pobytem w Warszawie? KK

Natalia Nitek-Płażyńska startuje do Senatu z Powiśla, a jej mąż Kacper Płażyński jest "jedynką" na gdańsko-sopockiej liście PiS do Sejmu. Jeśli małżeństwu uda się uzyskać mandaty nie będzie to pierwsza para w parlamencie.