Marka Karl Lagerfeld dołączyła do najemców premium Designer Outlet Gdańsk

Tuż przed świętami w Designer Outlet Gdańsk otwarto pierwszy na Pomorzu salon outletowy Karl Lagerfeld. Na powierzchni 236 mkw. klienci centrum mogą poznać bliżej szeroką i niezwykle atrakcyjną ofertę odzieży damskiej, męskiej oraz akcesoriów sygnowanych nazwiskiem jednej z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych ikon świata mody.

- Jesteśmy dumni z faktu, że możemy sukcesywnie rozszerzać nasze portfolio i gościć coraz więcej uznanych, globalnych marek premium w jednym miejscu. Tego oczekują nasi klienci, którzy cenią jakość i projekty znanych domów mody – podkreśla Ireneusz Homa, dyrektor ds. Operacyjnych Designer Outlet Gdańsk, ROS Retail Outlet Shopping. - Cieszymy się, że marka Karl Lagerfeld dołączyła do grona najemców centrum. To kolejny dowód na to, że światowa moda, najnowsze trendy i najlepszy design również dzięki Designer Outlet Gdańsk są w zasięgu ręki – dodaje Ireneusz Homa.