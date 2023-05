Maszyna Straży Granicznej z Gdańska przechwycona przez rosyjski myśliwiec nad Morzem Czarnym. Załoga bezpieczna, incydent jest wyjaśniany

Samolot L410 Turbolet należący do polskiej Straży Granicznej został przechwycony przez rosyjski myśliwiec Suchoj Su-35 w piątek 5 maja około 13:20 nad Morzem Czarnym. To jedna z dwóch takich maszyn służących w Straży Granicznej od 2020 roku i stacjonujących na co dzień w bazie lotniczej służby w Gdańsku-Rębiechowie. O incydencie poinformowało w sobotę wieczorem Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii. Polska maszyna we współpracy z rumuńską Strażą Graniczną wykonywała rutynowe misje patrolowe pod auspicjami Fronteksu w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Incydent miał miejsce około 60 km na wschód od rumuńskiej przestrzeni powietrznej.

„Agresywne i niebezpieczne manewry wielokrotnie wykonywane przez samoloty myśliwskie Federacji Rosyjskiej w pobliżu polskiego samolotu powodowały wysoki poziom turbulencji i duże trudności w jej opanowaniu” – czytamy w komunikacie rumuńskiego ministerstwa.