Mennica Gdańska i Warner Bros. łączą siły: Pierwsze w Polsce serie monet z...Harrym Potterem i Mortal Kombat

Moneta Harry Potter w Mennicy Gdańskiej

Harry Potter i Kamień Filozoficzny to moneta o nominale 5 dolarów, wybita ze srebra pełnej próby 999. Jej waga to 2 uncje (62,2 gramy). Rewers nawiązuje do pierwszej części przygód o młodym czarodzieju i przedstawia postać Harrego na tle postaci z szachów, które odegrały ważną rolę w ostatnich scenach filmu.

Szczegóły wizerunku pięknie eksponuje bardzo wysoki relief, a dodatki w postaci selektywnego złocenia i druku UV uszlachetniają monetę. Każda z 500 sztuk jest numerowana na rancie, dzięki czemu do kolekcjonerów trafi indywidualny i wyjątkowy egzemplarz.