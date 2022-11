Miasto Gdańsk pomaga Ukrainie. Przekaże wóz, który można wykorzystać m.in. do odbioru ścieków

Wóz niezbędny jest do bieżącego usuwania zatorów i odbioru ścieków w jednym z najbardziej zniszczonych miast Ukrainy.

To konkretna rzecz, która trafi bezpośrednio do Borodzianki. Zakup takiego wozu to niemal 200 tys. złotych. Przez ostatnie 8,5 miesiąca udało nam się wysłać do Ukrainy dary o wartości ponad 4,5 mln złotych. Bardzo wam za to dziękuję, bo to dzięki szczodrości gdańszczan, wielu prywatnych osób czy firm, a także naszych miast partnerskich udało się zorganizować tak bardzo celowaną pomoc - mówiła podczas konferencji prezydent Aleksandra Dulkiewicz.