Miliardy złotych czekają w ZUS. Oto, jak skorzystać możesz ze środków zgromadzonych na subkoncie ZUS i tych z OFE. Zobacz szczegóły!

- Dla osób, którym zostało do emerytury mniej niż 10 lat, stosuje się tzw. suwak bezpieczeństwa, czyli mechanizm przekazywania środków z OFE do ZUS - tłumaczy Krzysztof Cieszyński z ZUS. - Ma on chronić przed ewentualnymi wahaniami na rynku kapitałowym tuż przed emeryturą. Kiedy członek OFE osiągnie powszechny wiek emerytalny, wszystkie środki z OFE będą już zapisane na jego subkoncie. W takim przypadku OFE nie inicjuje podziału środków. ZUS stosuje tu taką samą procedurę jak wobec osób, które nie przystąpiły do OFE. W tym przypadku po śmierci ubezpieczonego również dochodzi do podziału środków.