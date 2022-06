Milionerzy od Mieczysława Struka. Prześwietlamy majątek władz samorządowych spółek

Listę milionerów otwiera Dariusz Nałęcz, który jako zastępca prezesa spółki Szpitale Pomorskie zgromadził na koncie ponad 130 tys. zł. Dysponuje trzema mieszkaniami o powierzchni: 39, 102 i 48 m. kw. na łączną wartość 2,4 mln zł. Co ważne, w samorządowej spółce Nałęcz zarobił nieco ponad 130 tys. zł do tego posiada Audi Q7 warte ok. 30 tys. zł i dwa kredyty na kwotę 15,9 tys. franków szwajcarskich i 304 tys. zł.

Kolejnym milionerem jest Magdalena Maria Pronbis. Posiada dwa mieszkania o wartości 1,9 mln zł. To lokale o powierzchni 69,2 i 55,9 m kw. Ponadto w funduszu inwestycyjnym zgromadziła 687 tys. zł. W zeszłym roku w październiku została wybrana wiceprezesem Pomorskiego Funduszu Rozwoju-spółki samorządu województwa. W ciągu zaledwie trzech miesięcy zarobiła na tym stanowisku 55 tys. zł. Z umów o pracę i zlecenie do portfela wpłynęło jej prawie 80 tys. zł