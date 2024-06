Mistrzostwa Świata Sidecar i Mistrzostwa Europy Quadów w Gdańsku

Dwa Mistrzostwa Motocross

Zawody motocrossowe, są zawsze pełne emocji. Tor motocrossowy pełen latających quadów i motocyklów zawsze przynosi widzom sporo wrażeń i adrenaliny. Tym razem do motocykli crossowych będą przyczepione wózki boczne z pasażerem. Jest to zawsze dodatkowy balast i utrudnienie. Będzie to niesamowite widowisko, na którym nie może zabraknąć żadnego zapalonego fana motocrossu. 15 oraz 16 czerwca przy ulicy Starogardzkiej o godzinie 10:00, odbędą się dwa wydarzenia motocrossowe, a mianowicie: Mistrzostwa Świata Sidecar oraz Mistrzostwa Świata Europy Quadów w Gdańsku. Bilety są w cenie 32 zł i można nabyć je online. Link do zakupu biletów z wydarzenia, można znaleźć pod artykułem.