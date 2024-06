Budowa Centrum Medycyny Pediatrycznej w Gdańsku rusza niebawem. Ale najpierw wielkie wyburzanie. UCK przeprasza za utrudnienia

- Dzieje się u nas! Niebawem rozpocznie się budowa Centrum Medycyny Pediatrycznej. Zanim to nastąpi, musimy wyburzyć niektóre budynki. To olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. Staramy się, by nasi pacjenci w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia z tym związane, ale pewne zmiany są konieczne - informuje Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na Facebooku.