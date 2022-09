Mistrzowie Smaku 2022. Gala wręczenia nagród laureatom z Pomorza! Sprawdź, jakie lokale zdobyły tytuł najlepszej restauracji roku

- Plebiscyt ma tradycję i renomę. Najlepszym jej potwierdzeniem są dyplomy laureatów poprzednich edycji, które wiszą w tak wielu lokalach w naszym regionie. Niektórzy restauratorzy potrafili znakomicie wykorzystać zwycięstwo do promocji lokalu - mówił podczas promocji wydarzenia Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca akcji. - Nowością w tej edycji plebiscytu jest specjalna nagroda Menedżer Gastronomii Roku dla osób, które stoją za biznesowym sukcesem w tej branży.

W tegorocznej edycji "Menedżerem Gastronomii Roku" w województwie pomorskim został Szymon Kubiak z Browar Vrest (Gdańsk). Tytuł "Kucharza Roku" powędrował do Adama Kostrzewy, który pracuje w gdańskiej restauracji "Atelier BonŻur". W kategorii "Kelner roku" zwyciężyła Paula Dettlaff z Whiskey in the Jar (Gdańsk) - ponad 500 głosów przewagi nad drugim miejscem. Nagrodę za "Barmana Roku" zgarnął Kacper Seruga z "Ministerstwa Śledzia i Wódki" (Gdańsk).