Mobilne punkty UM przy gdańskich uczelniach. Tu studenci załatwią formalności związane z wyborami

Na trzech gdańskich uczelniach pojawi się mobilny punkt Urzędu Miejskiego. Tutaj studenci załatwią formalności związane z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Można w nich m.in. dopisać się do spisu wyborców lub umówić na odbiór zaświadczenia do głosowania. Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny utworzyły trzy zamknięte obwody głosowania w Domach Studenckich.

Mobilne punkty UM przy gdańskich uczelniach

W niedzielę, 15 października, odbędą się wybory parlamentarne. Do następnego czwartku, czyli 12 października, będzie natomiast możliwe dopisanie się do spisu wyborców. Jest to szczególnie istotna informacja m.in. dla studentów. Osoby przebywające poza miejscem swojego zameldowania będą musieli dokonać dodatkowych formalności, aby skorzystać z prawa wyborczego. - Pamiętajmy, że aby móc zagłosować, trzeba mieć do tego albo zaświadczenie, albo dopisać się do spisu wyborców - przypomina Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Dlatego Urząd Miejski w Gdańsku wychodzi do studentów. Dzisiaj jesteśmy na Uniwersytecie Gdańskim, jutro będziemy przy Politechnice Gdańskiej, a w poniedziałek przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Wszystko po to, żeby dać tę możliwość skorzystania z przywileju, obowiązku, ja mówię o tym powinność wyborcza. Zapraszamy wszystkich studentów, ale także wszystkich tych, którzy chcą dopisać się do spisu wyborców.

ZOBACZ TAKŻE: Zmiany w obwodach wyborczych w Gdańsku. Gdzie zmieniły się lokale? Urząd Miasta przyjdzie więc do studentów. W trzech gdańskich uczelniach: Uniwersytecie Gdańskim,

Politechnice Gdańskiej

i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym pojawią się mobilne punkty UM, w których można będzie załatwić formalności. Odbywać się to będzie w specjalnie oznaczonych namiotach. W czwartek punkt ten można było zobaczyć przy wejściu głównym do Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego do godziny 14:00. W piątek, 6 października, pojawi się on przed Gmachem Głównym Politechniki Gdańskiej i będzie czynny w godzinach od 9:00 do 14:00. W poniedziałek będzie z kolei przed Collegium Biomedicum - Gdański Uniwersytet Medyczny i skorzystać będzie można z niego także od 9:00 do 14:00.

Gdańsk. Zamknięte obwody i wydłużone godziny pracy

Dodatkowo w dwóch uczelniach - PG i GUMedzie - utworzono trzy odrębne obwody głosowania w domach studenckich. To zamknięte obwody przeznaczone dla mieszkających w akademikach studentów.

Studenci GUMedu, mogą głosować na Aniołkach, w Społecznym Domu Studenta na ul. Dębowej, studenci Politechniki Gdańskiej w Domach Studenckich na ul. Do Studzienki i na ul. Wyspiańskiego. ZOBACZ TAKŻE: Wybory już za 21 dni. Gdzie załatwiać formalności i jak oddać głos w Gdańsku? Jako że zainteresowanie załatwieniem formalności jest spore, Urząd Miasta zdecydował się także na wydłużenie godzin pracy w punktach obsługi mieszkańców. Dotyczy to godziny pracy w poniedziałek i wtorek, kiedy to sprawy wyborcze załatwimy w godzinach 7:00-17:00. W środę i czwartek będzie się to odbywać od godziny 7:00 do 18:00.

iPolitycznie - Scholz chce się podzielić z Europą kryzysem migracyjnym