Mocne duety wystąpią podczas Cross Mixed Zone 2023. Promocja treningu siłowego na Enerdze Stadionie Letnim w Gdańsku

Zawody Cross Mixed Zone po raz trzeci w Gdańsku

W ruch znów pójdą m.in. kettlebell, sztangi czy hantle, w użyciu będzie klatka, ale przede wszystkim głowa, ręce i nogi. Praca mózgu w połączeniu z pracą mięśni. Na plaży, w letniej nadmorskiej scenerii - to będzie atletyczne wyzwanie. Tym razem na głównym boisku Energi Stadionu Letniego w Brzeźnie (przy wejściu na plażę nr 53 w Gdańsku).

Cross Mixed Zone 2023 to atletyczne wyzwanie dla duetów mieszanych w kategorii amatorów i otwartej. Każda z dwuosobowych drużyn złożona będzie z kobiety i mężczyzny. Do rywalizacji w niedzielę, 25 czerwca 2023 roku zgłosiło się 16 mikstów. Impreza będzie mieć otwartą formułę, na specjalnie ułożonym torze każdy duet będzie się musiał zmierzyć z kilkunastoma konkurencjami i wykonać ćwiczenia w jak najlepszym czasie.

Rywalizacja odbędzie się – identycznie jak przed rokiem – systemem eliminacji. Po pierwszej fazie, czyli trzech workoutach – w grze zostanie połowa drużyn. Po następnym, półfinałowym – cztery najlepsze miksty zakwalifikują się do wielkiego finału. Tutaj poznamy już zwycięzców.

– Cross Mixed Zone Gdańsk 2023 to wydarzenie atrakcyjne w odbiorze dla każdego, promujące zdrowy styl życia i zachęcające do aktywności. Jestem pewien, że atmosfera będzie wspaniała – tak jak podczas dwóch poprzednich edycji i wszyscy opuszczą gdańską plaże z uśmiechem na ustach – zapowiada Marcin Skabowski ze Stowarzyszenia Żuraw Gdańsk, które organizuje imprezę razem z Crossbox Atleta.

Bezpłatne porady specjalistów podczas Cross Mixed Zone Gdańsk

– W tym roku większość duetów reprezentuje trójmiejskie boksy, ale mamy na liście startowej gości z Zabrza, Warszawy, Poznania oraz ponownie Knurowa i Lęborka. Serdecznie zapraszamy kibiców, na pewno będzie ciekawie, a nadmorska sceneria tylko doda uroku rywalizacji. Przygotujemy urozmaicone workouty, dodaliśmy zresztą o jeden więcej do fazy eliminacji, by dać więcej szans na awans do kolejnej rundy. Chcemy dzięki temu przybliżyć crossfit szerszej publiczności – zachęca Alexander Nabekalo, sędzia główny zawodów z Crossbox Atleta.