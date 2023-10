Morska Agencja Gdynia i Balta zbudują magazyn i plac składowy w Porcie Gdańsk. Konsorcjum wynajmie blisko 5 ha działki w porcie

Do podpisania umowy dzierżawy między Zarządem Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG), a firmami w konsorcjum - Morską Agencją Gdynia i Baltą S.A. dotyczy nieruchomości przy ul. Mjr. H. Sucharskiego w Gdańsku, w okolicach terminalu kontenerowego Baltic Hub.

– Udało się sfinalizować umowę dzierżawy na okres 30 lat. Na działce przy ul. Sucharskiego powstanie magazyn wysokiego składowania i pełna infrastruktura drogowo- kolejowa z bocznicą kolejową o długości 800 metrów – wyjaśnia Kamil Tarczewski, wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury. – Widzimy bardzo duży potencjał w tej inwestycji przede wszystkim z uwagi na to, że ma powstać nowoczesna i sprawna infrastruktura. Całe know how posiadane przez obie spółki, składające się na to konsorcjum gwarantuje wzrost przeładunków w porcie w Gdańsku, a na tym nam najbardziej zależy.