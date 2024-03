Port Gdańsk: system powiadomi sms-em o przekroczeniu poziomu alarmowego dla substancji ropopochodnych

Aneta Urbanowicz z Portu Gdańsk przypomniała w komunikacie, że firma SeaData wprowadziła nowatorski system alarmowania, który służy detekcji wysokich stężeń substancji szkodliwych, z wykorzystaniem zainstalowanych w Porcie Gdańsk czujników.

- To udoskonalenie rozszerza możliwości systemu CORAL. Dotychczas umożliwiał on pracownikom otrzymywanie drogą mailową alertów o niebezpiecznych zanieczyszczeniach, takich jak przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych. Nowe funkcje systemu pozwalają na otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym przez SMS oraz aplikację mobilną. Informacje SMS o zarejestrowanych przekroczeniach poziomu alarmowego dla substancji ropopochodnych w wodach kanału portowego przychodzą do Ośrodka Ratownictwa, Dowódcy Zmianowego i pracowników Działu Ochrony Środowiska Portu Gdańsk, a także do Urzędu Morskiego - Kapitanatu Portu Gdańsk – wyjaśnił Urbanowicz.