MOSIR w Sopocie zaprasza na wydarzenia ostatniego wakacyjnego weekendu

MOSIR w Sopocie- wydarzenia ostatniego wakacyjnego weekendu

Na otwartym w maju tego roku sopockim polu do minigolfa rozegrane zostaną po wielu latach nieobecności w Sopocie Mistrzostwa Polski w Minigolfie. Preludium do sportowego wydarzenia będzie bezpłatny, otwarty trening dla wszystkich chętnych. To znakomita popularyzacja tego sportu, który może być także znakomitą rozrywką.

Pozostając w klimacie sportowym MOSiR w Sopocie zaprasza do kibicowania zawodnikom miejskich biegów na orientację. 1 i 2 września w Sopocie odbędą się dwa biegi w ramach Sopot Gdańsk City Race. Organizatorzy zapewniają, że w przypadku pojawienia się wolnych miejsc na listach startowych można będzie się zapisać do udziału w dniu wydarzenia.

1 września, w piątek, w godz. 17:00-19:00 zostanie rozegrany sprint (kat. E1). Trasa jest trzymana w tajemnicy, ale z pewnością zostanie poprowadzona przez najbardziej znane miejsca w sercu kurortu. 2 września, w sobotę, w godz. 10:00-13:00 zawodnicy pobiegną na dłuższym dystansie (kat. E2).