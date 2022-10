Na pokładzie s/y „Admirał Dickman” z Gdyni do Nowego Świata. Morzem do przekopu Mierzei Wiślanej Tomasz Chudzyński

- Jedna ręka jest dla jachtu, jedna dla was. Kto będzie chciał iść na dziób, najpierw mi to zgłasza. I nisko na nogach, bo reling jest niski, a za burtę wypaść łatwo – mówi do goszczących na pokładzie s/y „Admirał Dickman” ludzi kapitan Ireneusz Kamiński. Jacht Akademii Marynarki Wojennej, którym dowodzi, przepłynął trasę z Gdyni do przekopu mierzei Wiślanej i z powrotem.