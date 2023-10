Nadciąga niż Patryk. Uwaga na pogodę na Pomorzu w weekend

- Na wysokości Wysp Owczych ponad Szkocją przemieszcza się już Patryk. To rozległy i silniejszy od poprzednich niż, który swoim zasięgiem obejmie Skandynawię, Polskę Północną i kraje nadbałtyckie. Po jego południowej stronie rozpędzi się wiatr - zaznacza Piotr Kowalkowski, prowadzący serwis Info Meteo Północ.Pl.

Mocno wiać ma według prognoz już dziś, w piątek 6 października. Wiać będzie także w sobotę.

- Znów początkowo najmocniej powieje nad Wybrzeżem Słowińskim 80 - 90 km/h. To wieczorem w piątek oraz w nocy z piątku na sobotę - z kierunków zachodnich. Następnie fala wiatru dotrze nad Półwysep Helski, stopniowo skręcając do sektora północno-zachodniego z apogeum około godziny 4:00 - 8:00 rano. Sobota - 85 - 95 km/h - prognozuje Piotr Kowalkowski. - Dość mocno powieje też na kaszubskich wzniesieniach 70 - 80 km/h. Patryk przemieszczając się dalej na wschód, doprowadzi do silnego wiatru również nad Warmią i Mazurami, a wcześniej też w okolicach Mierzei Wiślanej.