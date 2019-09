Narodowe Czytanie 2019. Para Prezydencka wybrała osiem lektur. Gdzie uczestniczyć w Narodowym Czytaniu w Trójmieście?

- Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Na liście czytanych w tym roku lektur znajdują się: "Dobra pani" Elizy Orzeszkowej, "Dym" Marii Konopnickiej, "Katarynka" Bolesławs Prusa, "Mój ojciec wstępuje do strażaków" (ze zbioru: "Sanatorium pod Klepsydrą") Brunona Schulza. "Orka" Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony…" Stefana Żeromskiego, "Sachem" Henryka Sienkiewicza i "Sawa" (z cyklu: "Pamiątki Soplicy") Henryka Rzewuskiego.

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania polskie nowele. Prezydent Andrzej Duda z małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

Czytanie nowel w Sopocie Czytanie nowel w Sopocie odbędzie się w piątek 6 września o godzinie 17:00 w Dworku Sierakowskich. Będzie tam można usłyszeć trzy nowele: "Katarynkę" Bolesława Prusa, "Mój ojciec wstępuje do strażaków" ze zbioru: "Sanatorium pod klepsydrą" Brunona Schulza i "Sawę" z cyklu Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego. Teksty przeczytają osoby związane z Towarzystwem Przyjaciół Sopotu oraz dwumiesięcznikiem literackim "Topos".

Od 12:00 do 14:00 Narodowe Czytanie odbędzie się również w Klubie Marynarski Wojennej Riwiera. Fragmenty wybranych nowel będą czytać marynarze z jednostek wojskowych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Wspólnego czytania będzie można posłuchać również w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w godz. 10:00-14:00. W programie m.in.: przybliżenie sylwetek M.Konopnickiej, H. Sienkiewicza, B. Prusa oraz B. Schulza, projekcja filmu "Katarynka" (1967 r.) wg noweli B. Prusa i konkurs literacki z nagrodami "who is who w nowelach? Wybrane fragmenty nowel zostaną przeczytane przez dyrekcję CKZiU, nauczycieli polonistów, wychowawców i słuchaczy.

W Muszli koncertowej wspólne czytanie odbędzie się w godz. 11:00-15:00. Wydarzenie rozpocznie się czytaniem fragmentów nowel z udziałem władz miasta, ludzi kultury i sztuki oraz mieszkańców miasta. O 12:00 nastąpi czytanie performatywne noweli Bruno Schulza pt. "Mój ojciec występuje do strażaków", w wykonaniu trójmiejskich aktorów, a o 13:00 odbędzie się "Spotkanie autorskie z Henrykiem Sienkiewiczem". Odbędą się także warsztaty malowania toreb z cytatami, warsztaty robienia przypinek, bookcrossing czy występy muzyczne.