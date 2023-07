„Nie rób obciachu, nie śmieć” i „Nie wykręcaj się, przesiądź się na rower”. Min. Anna Moskwa zainaugurowała w Gdańsku dwie kampanie WFOŚiGW

Molo w Brzeźnie, nadmorskiej dzielnicy Gdańska, było miejscem inauguracji dwóch programów działań społecznych na rzecz środowiska. 24 lipca Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w towarzystwie m. in. Anny Moskwy, minister ochrony środowiska i klimatu zainaugurował kolejne już działania „EkoTurysta”, w tym roku pod hasłem „Nie rób obciachu, nie śmieć” . Ubiegłoroczna akcja rozpoczynała się w nieodległym gdańskim Jelitkowie.

W Gdańsku jest 9 strzeżonych kąpielisk nadmorskich. Na 23-km plaży ustawionych jest 800 koszy na śmieci i 40 pojemników na odpady segregowane. Roczny „urobek” to 380 ton śmieci a koszt – 1 mln zł. Kampania nie ogranicza się jednak do gdańskiej plaży, obejmuje działania informacyjne we wszystkich pomorskich miejscach na łonie przyrody atrakcyjnych turystycznie.