Niech żyje nauka w Gdańsku! Parada rozpoczęła nowy rok akademicki

- Nowy rok akademicki to czas nowych wyzwań, możliwości i nadziei. Gdańsk to miasto otwarte na wiedzę, kreatywność i innowacje – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Niech te trzy filary towarzyszą nam przez cały ten rok, inspirując do osiągania coraz to większych sukcesów i przyczyniania się do rozwoju. Życzę Państwu nowego roku z nowymi wyzwaniami, nowymi nadziejami, ale i nowymi sukcesami. Społeczność uczelni Fahrenheita i tych zaprzyjaźnionych powinna czuć się zobowiązania do codziennego wytwarzania wyższej temperatury. Nie termometr pęka zawsze, gdy trzeba wyzwolić energię w dobrej sprawie. Razem możemy osiągnąć wiele!