Nowa mieszkanka zoo! Alia to pierwsza żyrafia dziewczyna

Nowa mieszkanka Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

- Cieszymy się z każdego nowego mieszkańca, a w tym wypadku mieszkanki naszego zoo. To pierwsza dziewczyna, która dołączyła do męskiego stada żyraf. Robimy wszystko, aby nasz ogród zoologiczny rozwijał się i był coraz bardziej atrakcyjny dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz turystów. Przypomnę tylko, że raz w roku można odwiedzić bezpłatnie zoo korzystając z karty mieszkańca - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Cieszymy się również z celu charytatywnego, który realizujemy przy okazji przyjazdu żyrafy. Dziękuję państwu za udział w licytacji na bardzo szlachetny cel, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i wylicytowanie prawa do nadania imienia nowej mieszkance naszego zoo.

Pierwsza dziewczyna wśród gdańskich żyraf

Aktualnie w Gdańsku mieszka dwóch kawalerów: Wiechu i Aki. Wiechu przyjechał do Gdańska w 2008 roku jako jeden z pierwszych mieszkańców żyrafiarni. Ma 17 lat, jest już żyrafim staruszkiem, czeka go w Gdańsku spokojna emerytura. W ciągu ostatnich dwóch lat z naszego miasta wyjechały dwa samce, które założyły własne rodziny (Ignaś do Chorzowa, a Gienek do Beekse Bergen w Holandii). Akintunde zdrobniale nazywany Aki urodził się 12 lat temu w Emmen w Holandii. To właśnie on został wytypowany przez koordynatora gatunku do roli samca czołowego. Do kolegów dołączyła teraz samica prosto z Budapesztu.