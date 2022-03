Nowe osiedle na południu Gdańska. Lewandowski rozwija swoje deweloperskie interesy. Już inwestuje m.in. w Warszawie i Świnoujściu Aleksandra Chomicka

2017 rok: zadowolony klient – Robert Lewandowski - właśnie odebrał klucze do swojego apartamentu przy Złotej 44 od wiceprezesa BBI Development – Rafała Szczepańskiego Materiały prasowe BBI Development Zobacz galerię (8 zdjęć)

Bayern Monachium dotychczas płacił polskiemu piłkarzowi znakomicie: szacuje się, że za sezon gry dostaje 20 mln euro (to podstawa, do tego dochodzą premie). Teraz, gdy Lewy negocjuje nowy kontrakt, mowa jest o kwocie 28 milionów euro rocznie. Do tego dochodzą kontrakty reklamowe: tylko na polskim rynku jedna kampania z jego udziałem szacowana jest na 2-3 mln zł. Piłkarz mógłby więc żyć spokojnie na szerokiej stopie i nie martwić się o jutro. Jednak od wielu lat inwestuje w różne biznesy, bo – jak wielokrotnie podkreślał - jego strategia biznesowa oparta jest na dywersyfikacji przychodów, czyli kreowania jak największej liczby źródeł zarobku. Piłkarz od dłuższego czasu inwestuje więc m.in. w nieruchomości. Prywatnie państwo Lewandowscy mają domy lub apartamenty w Monachium, Warszawie, na Mazurach i na Majorce. Biznesowo piłkarz zainwestował w nieruchomości w Warszawie, w miejscowości Stare Babice koło Leszna, w Świnoujściu i w Gdańsku.