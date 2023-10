Nowy funkcjonariusz w gdańskiej policji! Kontrterrorystów wspiera 1,5-roczny Supeł

Czworonożny kontrterrorysta odbył już kurs specjalistyczny do działań bojowych, po którym został stuprocentowym funkcjonariuszem polskiej policji. Jak mówią policjanci, już wiadomo, że czworonożny policjant do zadań specjalnych doskonale współdziała z przewodnikiem, tworząc idealną drużynę funkcjonariuszy mogących stawić czoła najgroźniejszym przestępcom.

Psy bojowe mogą brać udział w niemal każdej operacji specjalnej, są gotowe do skoków spadochronowych, desantują się ze śmigłowców i świetnie radzą sobie w wodzie. Ich wyszkolenie zakłada, że muszą wykonać zadanie w każdych warunkach atmosferycznych, terenowych o każdej porze dnia i nocy, a żaden z zewnętrznych czynników nie może zakłócić ich działania. Psy do tego rodzaju służby są starannie wyselekcjonowane, musi cechować je odwaga oraz motywacja, chęć do szkoleń czy zadań oraz umiejętność koncentracji na wykonaniu zadania. Po szkoleniach stają się one integralną częścią zespołu.