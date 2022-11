Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. Budowa oficjalnie rozpoczęta. Symbolicznie wbito łopatę

Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej ruszyła

– To historyczna chwila - mówił obecny na rozpoczęciu budowy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to niezwykle ważna inwestycja drogowa w województwie pomorskim. To trasa, która usprawni układ komunikacyjny całego Pomorza Gdańskiego. Umożliwi szybki, regionalny i międzyregionalny tranzyt z ominięciem Trójmiasta. Odciąży istniejący układ drogowy regionu, a tym samym poprawi jego dostępność transportową. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zurbanizowane zwiększy również bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W czerwcu 2020 r. zdecydowano, że zostanie zrealizowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Budowa została podzielona na dwa odcinki realizacyjne:

Chwaszczyno - Żukowo,

Żukowo - Gdańsk Południe.

