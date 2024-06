Od rana 172 interwencje strażaków związane z pogodą na Pomorzu. Ta liczba rośnie błyskawicznie Andrzej Kowalski

Od godziny 8:00 do 17:45 w niedzielę, 30 czerwca, straż pożarna interweniowała aż 172 razy w związku z warunkami pogodowymi. Najwięcej razy trzeba było ruszać do akcji w powiatach człuchowskim, kościerskim oraz chojnickim. Zapowiada się pracowita noc dla służb, ponieważ to dopiero początek dzisiejszych silnych wiatrów i burz nad regionem.