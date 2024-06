Pracowita doba strażaków na Pomorzu! Ponad 380 interwencji, najwięcej podjęto w Trójmieście

Nawałnica na Pomorzu

To było coś strasznego. W jednej chwili zrobiło się bardzo ciemno, a zaraz potem zerwał się silny wiatr. Wyjrzałam przez okno i zobaczyła, jak z drzewa przed moją klatką wylatują gałęzie. Zaraz potem zaczęło bardzo mocno padać. Widziałam, jak woda zbiera się w studzience, nie była w stanie zebrać tej całej wody - mówi jedna z mieszkanek Gdańska.

W ciągu ostatniej doby w województwie pomorskim straż pożarna podjęła ponad 380 interwencji w związku z usuwaniem skutków nawałnicy. Najwięcej razy strażacy wyjeżdżali w Gdańsku, tutaj było to aż 80 interwencji. Na drugim miejscu znajduje się Kościerzyna, gdzie pomoc służb była potrzebna 75 razy.

Ponad 380 interwencji na Pomorzu

W piątek po południu z powodu silnego wiatru do Kanału Kaszubskiego przy wyspie Ostrów wpadł dźwig. Maszyna, wpadając do wody złamała się. Służby ratownicze postanowiły, że na pewien moment zamkną ruch dla statków na Kanale, by móc wydostać dźwig na powierzchnię.