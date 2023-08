Od września skróci się czas przejazdów pociągów PKP Intercity oraz zmieni się kursowanie pociągów w pólnocnej Polsce OPRAC.: Daniel Nawrocki

Dd 3 września, najszybsze połączenie kolejowe PKP Intercity skróci czas podróży z Krakowa do Gdańska do 4 godzin i 50 minut oraz z Krakowa do Warszawy do 2 godzin i 10 minut. To historycznie najszybsze czasy przejazdów na tych trasach. Również podróż z Warszawy do Wrocławia będzie trwała krócej - 3 godziny i 33 minuty.