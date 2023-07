Odcinek ul. Potęgowskiej używany był przez 10 lat i... był tylko drogą tymczasową. Na gdańskiej dzielnicy Jasień doszło do likwidacji ulicy

Gdy mieszkańcy dowiedzieli się, że fragment tej ulicy zostanie zlikwidowani byli załamani.

- Zero informacji zmiasta, także podczas konsultacji społecznych układu komunikacyjnego w tej części Jabłoniowej. Tak samo, zero komunikacji od radnych dzielnicy Jasień - dodał oburzony mieszkaniec .

MAPA DROGI:

Rozmawialiśmy z Magdaleną Kiljan, rzecznikiem prasowym Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, która postanowiła wytłumaczyć na łamac "Dziennika Bałtyckiego" zaistniały problem.

- Stary odcinek ul. Potęgowskiej, choć był użytkowany od 10 lat, był jedynie drogą tymczasową - wybudowaną przez dewelopera jako droga dojazdowa na plac budowy osiedla - mówi Kiljan. - Korzystali z niej również mieszkańcy. W 2018 roku powstała nowa droga dojazdowa do osiedla. Została ona wykonana i sfinansowana przez dewelopera w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych. Zapewnia ona większy poziom bezpieczeństwa pieszych i kierowców – jest wyposażona w oświetlenie i chodnik oddzielony krawężnikiem od jezdni. Na potrzeby nowej drogi poszerzono też fragment ul. Jabłoniowej, co umożliwiło wyznaczenie osobnego pasa do skrętu z ul. Jabłoniowej w ul. Potęgowską. Wyjazd z nowego odcinka ulicy wyprofilowany jest w sposób zapewniający dobrą widoczność. Także komfort jazdy po nowych płytach drogowych jest znacznie większy niż po wyeksploatowanej już nawierzchni starego odcinka - dodała.