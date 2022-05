Odnaleziono córkę adresatki pocztówki, która z Pragi do Gdańska "szła" 43 lata Agnieszka Kamińska

Kilka dni temu pisaliśmy o pocztówce, która do Gdańska "szła" 43 lata. Została wysłana w 1979 r. z Pragi, wtedy jeszcze stolicy Czechosłowacji. Kartka został zaadresowana do Ligii Kuśmierek, która zmarła wiele lat temu. Pocztówkę otrzymała nowa właścicielka domu i postanowiła odszukać krewnych adresatki. I to się jej udało.