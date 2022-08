Ogólnopolski Festiwal Teatralny Pociąg do Miasta - Stacja Sanatorium (8-13 sierpnia 2022). Spektakle w różnych miejscach Gdyni. Wstęp wolny!

Tegorocznym tematem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Pociąg do Miasta” stało się "Sanatorium", festiwalowe prezentacje pokazują więc autorskie recepty na choroby rzeczywistości, zapraszają do podróży do światów, które wymagają poluzowania cugli wyobraźni i stanowią nieoczywisty komentarz do rzeczywistości. Liczymy, że nasze teatralne uzdrowisko zapewni Wam wytchnienie po trudnych chwilach.

Dokąd w tym roku zawiezie nas Pociąg do Miasta? Zaprezentujemy wzruszającą historie o światach poety z zespołem Downa, performance koncertowo wprowadzający widzów w ciasny świat więziennej celi, pozbawioną słów impresję o Kresach Wschodnich i baśniową opowieść bajarzy i opowiadaczy. W programie Festiwalu znalazła się także historia zainspirowana tekstami z ulicznych murów oraz wyprawa do światów nastoletnich migrantów/uchodźców, którzy uczą się w gdyńskiej szkole.

Podobnie, jak w ubiegłych latach festiwalowe prezentacje pokażemy w staranie dobranych i nieoczywistych gdyńskich przestrzeniach. Chcemy bowiem, żeby Pociąg do Miasta zachęcał do teatralnych podróży po mieście, a festiwalowe sceny korespondowały z treścią i formą

przedstawień, pobudzały do znajdowania ich nowych znaczeń i zachęcały do długich i wartościowych rozmów o sztuce.