XXV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, Gdańsk (7-9 lipca 2023). Tematem przewodnim będą relacje międzyludzkie

Przed nami XXV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, który odbywa się w Gdańsku. Tegoroczna edycja potrwa trzy dni (7-9 lipca 2023). Do Gdańska przyjadą artyści z Polski, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii, Niemiec, Włoch, Danii i Ukrainy. Będą duże widowiska plenerowe i kameralne spektakle z pogranicza nowej sztuki cyrkowej, teatru tańca, ruchu, nowych mediów i lalkowe. Tematem przewodnim tegorocznych widowisk jest wspólne działanie, bliskość i relacje międzyludzkie.

FETA - piękna, zaskakująca, pokazująca aktualne tematy ludzi i świata uniwersalnym językiem sztuki. Przez lata zostawiająca ślady w kolejnych miejscach Gdańska. Czasem w słońcu, a czasem w deszczu. Ze spektaklami i dla dzieci, i dla dorosłych. To ten moment lata, kiedy teatr zdobywa szturmem gdańskie ulice, parki, bastiony, a każdy może poczuć jego magię, bo scena jest wszędzie, jak to w teatrze ulicznym bywa. Feta 2022 - recenzja Grażyny Antoniewicz w "Dzienniku Bałtyckim" Otwarcie festiwalu odbędzie się na Placu Zebrań Ludowych, ale większa część festiwalu ponownie zagości w Parku im. Ronalda Reagana oraz na pobliskich boiskach szkół na Przymorzu Wielkim. Artyści Lwowskiego Teatru Woskresinnia, który powstał we Lwowie w 1990 roku po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości pokażą przedstawienie „Ukraina. Testament Szewczenko”, który będzie spektaklem otwierającym tegoroczny festiwal. To historia Ukrainy opowiedziana przez pryzmat losów Tarasa Szewczenki, ukraińskiego pisarza, poety, malarza, więźnia łagrów, duchowego przywódcy narodu ukraińskiego. Przybliżą sytuację permanentnego upominania się narodu ukraińskiego o niezależność państwową, tak bardzo dziś aktualną. W barwnym widowisku wykorzystywane są szczudła, mobilne machiny, płonąca scenografia i efekty pirotechniczne.

Jubileuszowy mural na 25-lecie „Diaspora. Współczesna tragedia” to wspólny projekt antagon theaterAKTion oraz Ondadurto Teatro (Niemcy, Włochy). Poruszy on sytuację migrantów i przesiedleńców. Jako współczesna interpretacja klasycznej tragedii Eurypidesa „Trojanki”, dąży do zmiany perspektywy - spojrzenia na światowe wydarzenia i konflikty oczami kobiet, uchodźców, niezaangażowanych i niewinnych. Wykonawcy wykorzystując taniec, teatr fizyczny i śpiew rozwijają język sceniczny, który odpowiada tematowi i ukazuje jedno z najpoważniejszych dramatów w doświadczeniach diaspory: utratę języka (przedstawienie jest biletowane - 10 zł).

Z kolei Teatr Biuro Podróży przyjedzie ze spektaklem „Kaspar”. Kaspar Hauser to postać historyczna. Nazywany był sierotą Europy. „Wilcze dziecko” wychowywane było bez kontaktu z ludźmi. Dzieciństwo spędził w samotności, zamknięty w małym pomieszczeniu. Jego jedyną zabawką był konik. Gdy pewnego popołudnia, ku zaskoczeniu mieszkańców pojawia się niespodziewanie na placu w Norymberdze, powiedzieć potrafi tylko słowo „koń”. Kaspar nie wie, kim jest, nie zna ludzi, nic nie umie. Jest zdany na dobrą lub złą wolę społeczności, w której się pojawił.

Przedstawiona w estetyce ludowej opowieści przeniesionej w przeszłość, historia Kaspara pokazuje, jak społeczna percepcja „obcego” wpływa na decyzje i działania społeczności. Teatro Só, portugalski zespół teatralny z siedzibą w Berlinie przywiezie spektakl „Sombres” (Cienie). Artyści tworzą multidyscyplinarne dzieła łączące sztukę cyrkową, technikę masek, teatr fizyczny, instalacje i sztuki plastyczne. Ich komunikacja między aktorem a publicznością odbywa się poprzez siłę gestów. Artyści skupiają się na kwestiach społecznych, tabu dotykających wszystkie kultury i pokolenia. „Sombras” jest refleksją nad przeżyciami ofiary przemocy domowej, wynikiem długich badań obejmujących wizyty w schroniskach dla kobiet, rozmowy z ofiarami przemocy domowej, konsultacje z psychologami. Zamiast przedstawiać przemoc, zdecydowali się na podejście bardziej intymne. Publiczność staje się świadkiem tego, co zwykle nie jest poruszane w sferze publicznej: złożoność przeżyć ofiary przemocy domowej. Teatralna inscenizacja tak delikatnego tematu, grana na szczudłach z wyszukanymi kostiumami, jest zaproszeniem do wewnętrznej podróży, osobistego wyzwolenia i odzyskania własnej przestrzeni.

Dla najmłodszych widowisko przygotował teatr Głowa mała ze Szczecina, który tworzą Magdalena Gardas-Wasilewska i Karolina Sabat, pedagożki teatru o artystycznych zamiłowaniach. Z dziećmi pracują od wielu lat. Traktują je z szacunkiem i uwagą, dając im okazję do twórczej zabawy.

„Kapu kap” to pierwszy spektakl, który stworzył teatr Głowa mała. Jest to przedstawienie dla najmłodszych (mogą go oglądać dzieci już od 1. roku życia) - oparte na zabawie przedmiotami codziennego użytku, w prosty i zabawny sposób prezentuje zjawisko, jakim jest deszcz. Po spektaklu dzieci zostaną zaproszone do wspólnej zabawy rytmiczno-muzycznej. W wykonaniu tego teatru będzie można zobaczyć też sztukę „Cała naprzód!”, w której zabierze małe Wilki Morskie w magiczną, teatralną i morską podróż (spektakl dla dzieci w wieku od 1 do 5 lat oraz ich bliskich dorosłych).

Organizatorem festiwalu FETA jest: Miasto Gdańsk, Gdański Archipelag Kultury, Plama GAK. Opisaliśmy tylko niektóre z przedstawień. O wszystkich można przeczytać w przewodniku po spektaklach na stronie www.feta.pl . Warto też dobrze sprawdzać miejsca, w których się one odbędą. Bo jak to na Fecie, sztukę trzeba odnaleźć. PIĄTEK 07.07 - Plac Zebrań Ludowych

21.30 Inauguracja Festiwalu - rozstrzygnięcie konkursu FOTO FETA - Plac Zebrań Ludowych

22.00 Lwowski Teatr Woskresinnia „Ukraina. Testament Szewczenko.”, Ukraina - Plac Zebrań Ludowych

Akcje teatralne: 18.00 Teatro Due Mondi „Fiesta”/ Włochy - zaproszenie na festiwal na terenie Głównego Miasta

21.00 - 22.00 Spontaniczne lalkowe happeningi przygotowane przez studentów białostockiej filii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie - Plac Zebrań Ludowych SOBOTA 08.07 - Park im. Ronalda Reagana i okolice

15.00 Głowa mała „Kapu kap” / Polska, Szczecin

16.00 Teatr Czwarte Miasto „Mały gotyk” / Polska, Gdynia

16.00 Cia Cris Clown „Home” (Dom) / Hiszpania Katalonia

17.00 Teatr w Blokowisku GAK Plama „Hop w Kosmos!”/ Polska, Gdańsk

17.15 Joshua Monten Dance Company „How to Do Things with Words” (Jak robić rzeczy słowami) / Szwajcaria

18.00 Teatro Due Mondi „Wall Cracks” (Pęknięcia)/ Włochy

18.00 Instytut Teatru Przedmiotu „Noe”/ Polska, Kleszczele

19.00 Teatro Só „Sombras” (Cienie)/ Portugalia

19.00 Joshua Monten Dance Company „How to Do Things with Words” (Jak robić rzeczy słowami) / Szwajcaria

20.00 Leandre Clown „Fly me to the moon” / Hiszpania - Katalonia

20.30 Fundacja Gra/Nice „Bezimienny/Nieznany” / Polska, Łódź

22.00 antagon theaterAKTion oraz Ondadurto Teatro „Diaspora. Współczesna tragedia” / Niemcy, Włochy

22.00 Theater des Lachens w koprodukcji z Das Weite Theater i Teatrem Animacji „La Luna” (Księżyc) / Polska, Niemcy

23.15 Teatr Biuro Podróży „Kaspar” /Polska, Poznań

NIEDZIELA 09.07- Park im. Ronalda Reagana i okolice

14.00 Głowa mała „Cała naprzód!” / Polska, Szczecin

15.00 Cia Cris Clown „Home” (Dom) / Hiszpania - Katalonia

16.00 Teatr Czwarte Miasto „Mały gotyk” / Polska, Gdynia

16.00 Dansk Rakkerpak „The Border” (Granica) / Dania, Hiszpania, Włochy

17.00 Teatr w Blokowisku GAK Plama „Hop w Kosmos!” / Polska, Gdańsk

17.00 Teatr Migro „Echa” / Polska, Kraków

17.30 Joshua Monten Dance Company „How to Do Things with Words” (Jak robić rzeczy słowami) / Szwajcaria

18.15 Teatro Due Mondi „Wall Cracks” (Pęknięcia) / Włochy

18.00 Instytut Teatru Przedmiotu „Noe” / Polska, Kleszczele

19.00 Teatro Só „Sombras” (Cienie) / Portugalia

19.00 Dansk Rakkerpak „The Border” (Granica) / Dania, Hiszpania, Włochy

20.00 Leandre Clown „Fly me to the moon” / Hiszpania - Katalonia

20.00 Joshua Monten Dance Company „How to Do Things with Words” (Jak robić rzeczy słowami) / Szwajcaria

20.30 Fundacja Gra/Nice „Bezimienny/Nieznany” / Polska, Łódź

22.00 antagon theaterAKTion oraz Ondadurto Teatro „Diaspora. Współczesna tragedia” / Niemcy, Włochy

22.00 Theater des Lachens w koprodukcji z Das Weite Theater i Teatrem Animacji „La Luna” (Księżyc) / Polska, Niemcy

14.00 - 22.00 Spontaniczne lalkowe happeningi przygotowane przez studentów białostockiej filii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie - w sobotę i niedzielę w Parku im. Ronalda Reagana

