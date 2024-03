Harlem Globetrotters przyjadą do hali w Gdyni. Legendarna drużyna odwiedzi dziesięć polskich hal. Kiedy będą w Trójmieście? Sprawdź

Dziesięć polskich hal odwiedzą członkowie legendarnej grupy Harlem Globetrotters. Na ich trasie jest Gdynia, do której przyjadą we wtorek, 30 kwietnia. W hali Polsat Plus Arena Gdynia rozpoczną show o godz. 19. Bilety na to wydarzenie rozpoczynają się od 60 złotych.

- Przyjechaliśmy do Polski, żeby promować nasze mecze, które rozegramy wkrótce w dziesięciu miastach. To są wydarzenia, których nie można przegapić. Nasza drużyna na całym świecie słynie ze wsadów, sztuczek z piłką i dużych umiejętności technicznych. Podczas występów zawsze angażujemy w to publiczność. Każdy, kto się pojawi na naszym meczu, powinien się przygotować na dużo śmiechu i dobrze spędzonego czasu z całą rodziną - powiedział nam Jason Buckets Barrera, nowojorczyk, który pojawił się w Trójmieście po raz pierwszy i najbardziej zachwalał... burgery. Trasa drużyny Harlem Globetrotters, której historia sięga już 98 lat, rozpocznie się w Polsce 22 kwietnia w Tarnowie. Koszykarscy czarodzieje odwiedzą południowe miasta, a następnie będą przesuwać się na północ. 28 kwietnia mają zaplanowany występ w Arenie Toruń, 29 kwietnia w hali COS Torwar w Warszawie, 30 kwietnia w hali Polsat Plus Arena Gdynia, a 1 maja zakończą ten niesamowity rajd po Polsce w szczecińskiej Netto Arenie.

Piąty sezon w kultowej grupie koszykarskiej rozpoczyna jedyny Polak w jej długiej historii - Paweł Kidoń. To właśnie Harlem Globetrotters byli dla niego inspiracją do podjęcia żmudnego zadania polegającego na wyćwiczeniu skomplikowanych trików z piłką do koszykówki. - Gdy ich zobaczyłem, to zaniemówiłem, bo nie sądziłem nawet, że takie rzeczy z piłką są możliwe. Pomyślałem sobie wtedy, że chciałbym zostać takim samym magikiem koszykarskim, jak oni. Po latach udało mi się to spełnić, co dowodzi, że wszystko jest możliwe, tylko trzeba chcieć i nie poddawać się - opowiada Paweł Kidoń, pochodzący z miejscowości Zubrzyca Dolna, leżącej niedaleko Zakopanego. - Moje pierwsze lata gry w koszykówkę spędziłem sam na orliku, ponieważ jestem z miejscowości, w której ta dyscyplina nie jest tak popularna, jakbym tego chciał. Niestety, nie grałem więc wcześniej zawodowo w koszykówkę, ani w żadnej zorganizowanej drużynie. Jest więc trochę śmiesznie, że Harlem Globetrotters to moja pierwsza drużyna, w której zagrałem. A trenerzy, których tam zastałem są moimi pierwszymi szkoleniowcami w życiu. Chyba jestem też pierwszą osobą w historii tej grupy, która nie miała tych koszykarskich podstaw - szczerze opowiada Paweł Kidoń.

Polak przez pięć lat wspólnej gry z "magikami" z Harlem Globetrotters wskoczył na wysoki poziom. Aby się przekonać, jak mu idzie, najlepiej wspierać go z trybun podczas nadchodzących meczów pokazowych. Bilety m.in. na wydarzenie w Gdyni są nadal dostępne, w tym również te specjalne: magic pass i VIP bench. VIP bench to możliwość śledzenia akcji wprost z ławki Harlem Globetrotters, a magic pass to wyjątkowa okazja do sprawdzenia się na boisku przed meczem, zaprezentowania swoich umiejętności, rzucenia kilku koszy, zdobycia autografów i zdjęć z graczami. Ceny biletów rozpoczynają się od 60 złotych, a VIP kosztują od 700 zł.

Trasa Harlem Globetrotters w Polsce 2024

Tarnów 22.04 - Arena Jaskółka

Kraków 23.04 - Tauron Arena

Katowice 24.04 - Spodek

Wrocław 25.04 - Hala Stulecia

Opole 26.04 - Stegu Arena

Łódź 27.04 - Sport Arena

Toruń 28.04 - Arena Toruń

Warszawa 29.04 – COS Torwar

Gdynia 30.04 - Polsat Plus Arena

Szczecin 1.05 - Netto Arena