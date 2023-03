Ogromne zmiany organizacji ruchu w całym Gdańsku. Czy utrudnienia wywołały paraliż? ZDJĘCIA Krzysztof Dunaj

20 marca 2023 roku rozpoczęły się prace na "Trasie Sucharskiego" w Gdańsku, gdzie zawężono drogę do jednego pasa. Od godzin porannych zmiany dają się we znaki. Kierowcy stali w korkach, a ich czas dojazdu do pracy znacznie się wydłużył. Utrudnienia na odcinku od węzła Michałki do węzła Gdańsk Port w kierunku drogi S7 potrwają przez 7 dni.