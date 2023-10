Okno na nienawiść do Polaków. Wystawa "Zbrodnia Pomorska 1939" otwarta w Muzeum II Wojny Światowej

- Termin, który nawet świadomości polskiej dopiero się pojawia i utrwala. On nie jest powszechnie jeszcze rozpoznawany. "Zbrodnia katyńska", to termin powszechnie znany, a "Zbrodnia pomorska" jest znana w naszym regionie, ale to pojęcie jest jeszcze stosunkowo rzadko używane w kraju, a tym bardziej w Europie, czy świecie – mówił wiceminister.