Okradziono dom na gdańskiej Żabiance. Złodzieje ukradli kosztowności i uciekli, gdy pojawił się jeden z domowników

Do włamania doszło w minioną środę. Dwóch bandytów włamało się do domu na Żabiance. Splądrowali wnętrze i ukradli pieniądze i kosztowności.

- Mój nastoletni brat wszedł do domu i kątem oka zobaczył, że na jego tyłach pali się lampa włączająca się przez czujnik ruchu. Zapalił światło w przedpokoju i zobaczył, że szafa jest otwarta, przeszedł do salonu, szuflady były pootwierane, dokumenty były porozrzucane. Zadzwonił do taty, żeby szybko wrócił do domu, bo było włamanie. Czekając na rodziców rozmawiał z mamą przez telefon. Potem przyjechała policja i przeprowadziła oględziny - mówi nam córka właścicieli domu.