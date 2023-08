Okręg 25 i 26 Platformy Obywatelskiej w wyborach do Sejmu. Kto będzie startował? Zobaczcie pełne listy!

Agnieszka Pomaska "jedynką" w okręgu 25 Gdańsk-Sopot

Agnieszka Pomaska zdobyła pozycję "jedynki", co potwierdza jej pozycję w obozie Platformy Obywatelskiej. Jacek Karnowski, znany jako prezydent Sopotu, zajmuje z kolei drugie miejsce, co może świadczyć o jego popularności oraz lokalnym wpływie. Jednak jedną z największych niespodzianek jest brak Sławomira Neumanna na listach wyborczych. Jego absencja może budzić spekulacje i zastanowienie nad przyczynami takiej decyzji. Bardzo prawdopodobne jest, że Neumann będzie startował w najbliższych wyborach do Europarlamentu, które odbędą się w czerwcu 2024 roku.