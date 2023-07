Open'er 2023. Dzień trzeci. Daria Zawiałow, Kuban, Qeens of The Stonage, Club 2020, Arctic Monkeys, Lovejoy [ZDJĘCIA]

Talk Stage, Daria Zawiałow, Queens Of The Stonage, Caroline Polachek, Arcitc Monkeys

Trzeci dzień Open'era potwierdził regułę, że na festiwalu musi co najmniej raz padać deszcz. Pierwszym występem tego dnia był Kuban, a na scenie głównej zagrała Daria Zawiałow. Dziś ruszył także Talk Stage, na którym podjęto ważne społecznie tematy.

Czy na Open'erze pada?

Deszcz spadł "dopiero" trzeciego dnia Open'era, po dwóch dniach pięknej pogody. Nikomu jednak nie przeszkadza to w dobrej zabawie, a wszystkie sceny koncertowe wypełnione są po brzegi.

17:00

Kuban na Open'erze

Kuban to jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce. Na scenie pojawił się ze swoim hypemanem i wspólnie rozgrzali Tent Stage. Namiot wypełnił się ludźmi po brzegi, a Kuban udowodnił, że - jak sam powiedział - "niektórzy raperzy ciągle jeszcze rapują".

W zespole znalazło się także miejsce na chórki, które dodawały linii melodycznej w refrenach piosenek tworząc udany mix gatunków. 18:00

Daria Zawiałow w Gdyni

Daria Zawiałowow otwiera dziś Scenę Główną Open'era. Wróciła na festiwal jako artystka po czteroletniej przerwie. Talk Stage, Daria Zawiałow, Queens Of The Stonage, Caroline Polachek, Arcitc Monkeys Jakub Steinborn - Baliśmy się, że nikt nie przyjdzie ze względu na pogodę - wyznała ze sceny - ale jest was dużo, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić.

Jak się okazało, udało jej się odgonić deszczowe chmury - deszcz ustał tuż przed rozpoczęciem koncertu. 17:00

Let's Talk na Open'erze

Open'er to nie tylko koncerty, ale również panele tematyczne i rozmowy ze specjalistami. Taką rolę spełnia w tym roku cykl Let's Talk, w ramach którego przeprowadza się szereg rozmów o sprawach obywatelskich. Talk Stage, Daria Zawiałow, Queens Of The Stonage, Caroline Polachek, Arcitc Monkeys Jakub Steinborn Pierwszym gościem był Rafał Trzaskowski, który opowiedział o tym, co samorządy mogą robić dla wsparcia praw kobiet. 19:15

Caroline Polachek na Open'erze

Sensacja sceny alternatywnej Caroline Polachek to połączenie wielu stylów muzycznych, co tworzy prawdziwie magiczną mieszankę. Tuż po godzinie 19. amerykanka wystąpiła na Tent Stage. Co prawda nie zgromadziła tyle publiczności, co jej poprzednik Kuban, ale ze sceny płynęła bardzo pozytywna energia. Talk Stage, Daria Zawiałow, Queens Of The Stonage, Caroline Polachek, Arcitc Monkeys Jakub Steinborn Talk Stage, Daria Zawiałow, Queens Of The Stonage, Caroline Polachek, Arcitc Monkeys Jakub Steinborn 20:00

Queens of The Stonage Gdynia

QOTSA to już rockowy klasyk - i doskonale widać to na scenie. Zarówno wokalista jak i pozostali muzycy doskonale wiedzą co robić, aby zaangażować tłum i dać naprawdę dobry koncert. Klasa sama w sobie! Talk Stage, Daria Zawiałow, Queens Of The Stonage, Caroline Polachek, Arcitc Monkeys Jakub Steinborn Talk Stage, Daria Zawiałow, Queens Of The Stonage, Caroline Polachek, Arcitc Monkeys Jakub Steinborn 21:00 Festiwalowicze, którzy zainstalowali dedykowaną aplikację Open'era na swoje telefony otrzymali informację, że ostatni koncert na Scenie Głównej zostanie opóźniony. Club 2020 wystąpi o 1:00, zamiast o 00:10.

Lovejoy na Open'erze

Lovejoy to zespół stworzony przez...vlogera. Po raz pierwszy w Polsce zagrali w Gdańsku, w Starym Maneżu, gdzie pojawili się nie tylko fani samego youtubera, ale również miłośnicy muzyki indie-rock. Talk Stage, Daria Zawiałow, Queens Of The Stonage, Caroline Polachek, Arcitc Monkeys Jakub Steinborn 22:00

Koncert Arcitc Monkeys

Arctic Monkeys to jeden z tych koncertów, na który czekała większość festiwalowiczów. Doskonale widać to było po frekwencji dnia trzeciego, która była dużo lepsza, niż w dniach poprzednich. Alex Turner z zespołem nie zawiedli i zagrali swoje największe hity przeplatane z nowościami ostatnich płyt. Talk Stage, Daria Zawiałow, Queens Of The Stonage, Caroline Polachek, Arcitc Monkeys Jakub Steinborn 1:00 Ostatnim koncertem na Scenie Głównej tego dnia był CLUB 2020.

CLUB 2020 Open'er - ZDJĘCIA

2020, czyli kolektyw zrzeszający wszystkich najpopularniejszych raperów młodego pokolenia. Należą do niego m.in.:

Otsochodzi

OKI

Dwa Sławy

Dziarma

OIO

PRO8L3M;

Taco Hemingway 2020 Club natomiast to album, na którym pojawili się wszyscy artyści należący do kolektywu. Wszyscy razem wystąpili 30 czerwca na Open'erze. Taki koncert to naprawdę wyjątkowe wydarzenie, co widać było nadzwyczajnej frekwencji tego dnia i na tym konkretnym koncercie.

