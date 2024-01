Ostrzeżenia przed wzrostami stanów wody w rzekach Wieprza i Reda

Hydrolodzy w alercie podali, że w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, w górnej części zlewni Wieprzy, przewiduje się wzrosty i wahania stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych.

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni poinformowało również, że w zlewni Redy w związku z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się wahania poziomów wody na granicy stanu ostrzegawczego i alarmowego w profilu Wejherowo.

Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku do godz. 13.00

Do godz. 12 we wtorek obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne dla rzeki Słupi od Skotawy do Ujścia oraz dla rzeki Łeby.

W przypadku Słupi hydrolodzy przewidują wahania stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie również alarmowych, natomiast w przypadku Łeby wahania stanów powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej stanu alarmowego.

