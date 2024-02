Wisła w województwie pomorskim zbliża się do stanu ostrzegawczego. "Sytuacja jest pod kontrolą" - uspokajają służby

Podnosi się poziom wody w Wiśle. Coraz bliżej stanu ostrzegawczego

- W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części dorzecza na Wiśle od zbiornika Włocławek do Tczewa przewiduje się wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych – poinformowało Biura Prognoz Hydrologicznych w Gdyni.

Dla odcinka Wisły na wysokości powiatu malborskiego stan ostrzegawczy mierzony na wodowskazie w Tczewie wynosi 700 cm, a alarmowy - 820 cm. Nic nie wskazuje na to, by poziom wody miał zbliżyć się do stanu alarmowego, można więc z dużym spokojem obserwować sytuację.

W czwartek rano (1 lutego) poziom wody na wodowskazie w Tczewie wynosił 665 cm i jak wyjaśnia Stanisław Chabel, trend jest rosnący. Po przekroczeniu stanu ostrzegawczego starosta zgodnie z przepisami ogłosi pogotowie przeciwpowodziowe. Natomiast z prognoz wynika, że od sobotniego wieczora (3 lutego) woda zacznie opadać.