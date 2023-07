Otwarcie Dworca PKP w Gdańsku! Jak wygląda w środku, co się zmieniło? ZDJĘCIA, WIDEO

Prace przy Dworcu PKP rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku i pierwotnie planowano, że potrwają one do 2021 roku. Niestety, różnorodne wyzwania techniczne oraz niespodziewana pandemia koronawirusa przyczyniły się do znacznego opóźnienia realizacji tego przedsięwzięcia. Ostatecznie uroczyste otwarcie obiektu po zakończonym remoncie nastąpiło w poniedziałek (31.07.2023 r.).